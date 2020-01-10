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  4. FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildiBalıkesir’de düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi
Balıkesir’de düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir’in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i bugün sabah erken saatlerde Balıkesir’de adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli ise Tokat’ta adliyeye çıkarıldı.
Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.

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