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FETÖ operasyonunda 7 avukat için gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 15:39 | Son Güncelleme

TOKAT merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

FETÖ operasyonunda 7 avukat için gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Konya'da 7 avukat için gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 7 şüphelinin adreslerinde arama yapılmasına da karar verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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