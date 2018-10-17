FETÖ operasyonunda 9 eski öğretmene gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüte bağlı kurumlarda öğretmenlik yaptığı belirlenen 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, Ankara, Sivas, Ordu, Mersin ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütüne ait kapatılan Bank Asya ve Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonları protesto ettikleri belirlenen ve örgüte bağlı müzahir kurumlarda öğretmenlik yaptıkları öne sürülen 2'si kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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