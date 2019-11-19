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FETÖ operasyonunda Adana’da 2 asker gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:36 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 45 ilde yapılan FETÖ operasyonunda Adana’da iki asker gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK’deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 45 ilde operasyon başlattı.

İzmir merkezli 45 ilde yapılan FETÖ operasyonunda Adana’da iki asker gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK’deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 45 ilde operasyon başlattı. Adana’da da iki askerin gözaltına alınması için İzmir polisi, Adana Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Adana polisi operasyon kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli M.E.Y. isimli uzman çavuşu ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki M.Ö. isimli astsubayı gözaltına aldı. Emniyete getirilen zanlılar işlemlerinin ardından İzmir’e gönderilecek.
Zanlıların FETÖ’nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları ileri sürüldü. Bu kapsamda 133 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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