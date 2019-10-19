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FETÖ operasyonunda başkaları üzerine kayıtlı SIM kartlar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Denizli'de evde yapılan aramada "patates hat" olarak tabir edilen, başkaları üzerine kayıtlı 112 SIM kart bulundu, evli çift gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "patates hat" olarak tabir edilen, başkaları üzerine kayıtlı 112 SIM kart ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen H.Ş. ve eşi D.Ş. sahte kimlikle yakalandı.

Evdeki aramada örgüt tarafından temin edildiği değerlendirilen, "patates hat" ya da "operasyonel hat" olarak tabir edilen, başka kişiler üzerine kayıtlı 112 SIM kart, örgütsel dokümanlar, dijital veriler, 5 bin 500 dolar ve 9 bin 600 lira ele geçirildi.

Çiftin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ patates hat

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