FETÖ operasyonunda bir doktora gözaltı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanması soruşturması kapsamında, Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesinde doktor olarak görev yapan T.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da doktor T.E.'yi gözaltına aldı. Sivas'a getirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

