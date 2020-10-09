HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı

FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY kapsamında ‘Bayan yapılanması’ faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Karabük’te ‘Bayan yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütülen, iki ayrı Bylock kaydı bulunan, aynı zamanda örgütün çağrısı sonrasında Bankasya hesaplarında artış olduğu ve elde edilen bilgi, belgelerde ismi geçen A.T isimli bayan İstanbul’daki adresinde yakalanarak Karabük’e getirildi.Emniyet’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan A.T sağlık kontrolünün ardından Adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY kapsamında ‘Bayan yapılanması’ faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Karabük’te ‘Bayan yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütülen, iki ayrı Bylock kaydı bulunan, aynı zamanda örgütün çağrısı sonrasında Bankasya hesaplarında artış olduğu ve elde edilen bilgi, belgelerde ismi geçen A.T isimli bayan İstanbul’daki adresinde yakalanarak Karabük’e getirildi.
Emniyet’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan A.T sağlık kontrolünün ardından Adliyeye sevk edildi. Burada savcılıkça ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen A.T tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bakan Koca: Salgının hızını kestikBakan Koca: Salgının hızını kestik
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
'Etek altı' taciz davasında mahkeme kararını verdi
'Etek altı' taciz davasında mahkemeden flaş karar
Üsküdar'da şoke eden olay! Metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Şoke eden olay! Metro raylarına atladı
Zonguldak'ta şiddetli yağmur ve rüzgar! İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
Zonguldak'ta yollar göle döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.