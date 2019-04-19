HABER

FETÖ operasyonunda  "Fatih imamı" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sözde "Fatih imamı" olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sözde "Fatih imamı" olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesine farklı tarihlerde gelen elektronik posta ihbarlarında H.Ç. adlı kişinin FETÖ'nün sözde "Fatih imamı" olduğu ve 5 ayrı soruşturmada hakkında beyanların bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, H.Ç. ile "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan A.P. ve G.P. ve örgüt üyelerine yardım ettikleri iddia edilen M.T., F.K.K., A.Ç. yakalandı. Operasyon yapılan adreslerde 176 bin 407 dolar, 39 bin 515 lira ve bin 235 avro ele geçirildi.

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!Ejderha Taşı'nda define aramışlar!
Naim Babüroğlu: “S-400 etkili bir silah sistemiydi, şimdi ise tehdit”Naim Babüroğlu: “S-400 etkili bir silah sistemiydi, şimdi ise tehdit”
Marmaris'te güzel hava keyfiMarmaris'te güzel hava keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu

Sınırda bulunan ceset sayısı 12'ye yükseldi

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu! TSK içine sızmışlar

16 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı!

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Flaş! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.