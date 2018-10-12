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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 19:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ  merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 5 muvazzaf askerin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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