HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

17.12.2020 18:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişi, Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişi, Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. 10 askeri okul eski öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan 11 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
CHP'de bir taciz iddiası daha! CHP'de bir taciz iddiası daha!
Yerli Malı Haftası başladı!Yerli Malı Haftası başladı!

En Çok Okunan Haberler

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

CHP'de bir taciz iddiası daha!

CHP'de bir taciz iddiası daha!

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.