FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 24 zanlıdan 13’ü adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için 30 Temmuz’da Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Bitlis ve Siirt’te operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İki gün önce düzenlenen operasyonda firari 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24’e yükseldi.

Emniyetteki işlemi tamamlanan şüphelilerden 1’i kadın 13’ü Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar örgüt üyesi olmakla suçlanıyor.