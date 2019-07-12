HABER

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 askerden 7’si adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5’i aktif görevde 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay ve 8 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 askerden 7’si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5’i aktif görevde 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay ve 8 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa’da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan 7’si tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Karamürsel’de balkon çöktü: 1 yaralıKaramürsel’de balkon çöktü: 1 yaralı
146 sürücüye ‘Kırmızı ışık’ cezası kesildi146 sürücüye ‘Kırmızı ışık’ cezası kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.