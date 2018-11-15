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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Manisa ve İstanbul'da daha önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında Bylock kullandığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında eski asker, hemşire ve öğretmenlerin bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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