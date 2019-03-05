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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi Sivas’a gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi Sivas’a gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi Sivas’a gönderildi

Kayseri’de, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi Sivas’a gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca aranan M.A. ve G.A. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A., ekiplere teslim edilerek Sivas’a gönderilirken, M.A. ve G.A. hakkındaki işlemlerin ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi Sivas’a gönderildi

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi Sivas’a gönderildi

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