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FETÖ operasyonunda serbest kalan 95 şüpheli yeniden hakim karşısına çıktı: 33 tutuklama kararı

03.04.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 53 ilde ve KKTC’de, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalan 95 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı.

FETÖ operasyonunda serbest kalan 95 şüpheli yeniden hakim karşısına çıktı: 33 tutuklama kararı

İzmir merkezli 53 ilde ve KKTC’de, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalan 95 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. 95 şüpheliden 33’ü hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.
27 Mart tarihinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 53 il ve KKTC’de gerçekleştirilen operasyonlarda 172 şüpheli gözaltına alınırken, 30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli de mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 136 şüpheliden 41’i tutuklanırken, şüphelilerden 92’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95’i sulh ceza hakimliğinden serbest bırakıldı.

95 şüpheli yeniden hakim karşısına çıktı
Gelişmeler üzerine İzmir merkezli 53 il ve KKTC’de 23 Mart’ta başlatılan operasyonda gözaltına alınmalarının ardından sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan 95 zanlının tutuklanması için savcılık itirazda bulunuldu. İtirazı inceleyen hakimlik 33 şüpheli hakkında tutuklamaya hükmetti. Yakalanan zanlılardan 15’inin tutuklandığı, diğer 18 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

FETÖ operasyonunda serbest kalan 95 şüpheli yeniden hakim karşısına çıktı: 33 tutuklama kararı

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