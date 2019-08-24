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FETÖ operasyonunda yakalanan 10 kişiden ikisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri kanadına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 4 hava astsubay 1’i ihraç, 5 deniz astsubay 1’i ihraç, 1’i açıkta, 2 kara astsubay olmak üzere, toplam 11 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri kanadına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 4 hava astsubay 1’i ihraç, 5 deniz astsubay 1’i ihraç, 1’i açıkta, 2 kara astsubay olmak üzere, toplam 11 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. 20.08.2019 günü Balıkesir merkezli 11 ilde Balıkesir, Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya’da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 21.08.2019 günü adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli Segbisle alınan ifadelerinin akabinde tutuklandı. 23.08.2019 günü adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol tedbirinin uygulanması kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin gözaltı kararı devam ederken, fiari olan 1 kişinin polis tarafından arandığı öğrenildi.

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