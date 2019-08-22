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FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2’i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli olarak yapılan FETÖ/PYD operasyonlarında yakalanan 10 kişiden 2’i tutuklandı.

Balıkesir merkezli olarak yapılan FETÖ/PYD operasyonlarında yakalanan 10 kişiden 2’i tutuklandı. Yakalanan 8 FETÖ şüphelisinin adli işlemleri devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen; 4 hava astsubay 1’i ihraç, 5 deniz astsubay’dan 1’i ihraç, 1’i açıkta, 2’si kara astsubay olmak üzere, toplam 11 kişinin yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli 11 ilde Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya’da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı., 21.08.2019 günü adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli SEGBİS ile alınan ifadeleri akabinde tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan 8 kişinin ise adli işlemleri devam ettiği ve firar olan 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

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