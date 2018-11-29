FETÖ operasyonunda yakalanan 1'i yarbay 6 asker adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si muvazzaf 6 asker, adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da Eskişehir merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ve Ş.G., bugün adliyeye sevk edildi.

