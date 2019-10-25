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FETÖ operasyonunda yakalanan 35 kişiden 22’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 15 ilde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 356 kişiden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman’da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik 23 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri merkezli 15 ilde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 356 kişiden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman’da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik 23 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheliden 35’i yakalanarak gözaltına alındı.
Haklarındaki işlemleri tamamlanan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3’ü hakkında Adli Kontrol kararı verildi.
Yetkililer, 6 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

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