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FETÖ operasyonunda yakalanan 41 polis, Adana'ya getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda dün gözaltına alınan 41 polis, bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

FETÖ operasyonunda yakalanan 41 polis, Adana'ya getirildi

ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda dün gözaltına alınan 41 polis, bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Ardışık arama sistemiyle haberleşen 41 polisin adreslerine, dün eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da gözaltına alınan 41 kişi, sorgulanmak üzere bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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