FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyede

Adana polisinin yaptığı FETÖ operasyonunda 2’si Kuleli Askeri Lisesinden atılma, 2’si ise kapatılan Işık Dershanesi’nde öğretmenlik yapan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. 3 zanlının terörist başı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’ya para yatırdığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında ifade bulunan ve ankesörlü telefondan mahrem imamlar ile görüştüğü öne sürülen 5 zanlıyı yakalamak için Adana, İstanbul ve Denizli’de operasyon yaptı. Polis, İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi’nden atılma Mehmet Enes E., Denizli’de yine Kuleli Askeri Lisesi’nden atılma Mehmet O.’yu Adana’da ise kapatılan Işık Dershanesi’nde çalışan Ercan A., Selami S. ve esnaf Cahit B.’yi gözaltına aldı. Askeri okullardan atılan zanlıların ankesörlü hatlarla mahrem imamlarla irtibatlı oldukları, öğrencilik dönemlerinde örgütün toplantılarına katıldıkları öne sürüldü. Esnaf Cahit B.’nin ise mütevelli heyeti başkanı olduğu, sohbetlerde hocalık yaptığı, hücre evlerinin ihtiyaçlarını giderdiği, örgütün dergi ve gazetelerine abonelik yaptığı, örgütün kapatılan otelinde örgüt üyeleriyle konakladığı iddia edildi. Kapatılan Işık Dershanesi’nde öğretmenlik yapan ve etkin pişmanlıktan faydalanan Ercan A. dershanelerde zeki çocukları tespit eden onları askeri ve polis okullarına hazırlayan “Ser Rehber” ismini verilen bir kişinin olduğunu, örgütün içindeki her şeyi organize ettiğini söyledi. Zanlı ayrıca, öğretmenin terörist başı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’ya 20 bin lira para yatırdığı örgütün sendikasına üye olduğu ve örgütün otelinde kaldığı da belirlendi. Dershanede tarih öğretmenliği yapan Selami S.’nin ise Bank Asya’ya 20 bin lira yatırdığı öğrenildi. Zanlının ifadesinde örgüt ile bir bağlantısı olmadığını iyi bir tarih öğretmeni olduğu için Işık Dershanesinde çalıştığını söylediği öğrenildi.

İfadelerinin ardından 3 zanlı Adana’dan, diğer iki zanlı ise yakalandığı illerde adliyeye sevk edildi.

