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  4. FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişi serbest bırakıldı

FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişi serbest bırakıldı

20.11.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personel serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si aktif görevde toplam 9 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personel serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si aktif görevde toplam 9 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli 5 ilde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen 9 şüpheli, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5’inin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

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