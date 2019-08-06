HABER

FETÖ operasyonunda yakalanan 'mahrem imam' adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

 KARAMAN'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S.B., adliyeye sevk edildi.  Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'mahrem imam' olduğu iddia edilen M.S.B., dün polis ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda yakalanan 'mahrem imam' adliyede

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S.B., adliyeye sevk edildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'mahrem imam' olduğu iddia edilen M.S.B., dün polis ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı. Örgütün yeniden yapılanmasında aktif faaliyette bulunduğu öne sürülen M.S.B., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ operasyonunda yakalanan 'mahrem imam' adliyedeFETÖ operasyonunda yakalanan 'mahrem imam' adliyede

İnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdiİnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdi
Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermediMüteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi
Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandıVatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.