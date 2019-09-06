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FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADANA, (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı öne sürülen bir teğmen, bir astsubay ile askeri okuldan atılan 22 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan kararın ardından 3 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul ve Bursa'da şafak operasyonu düzenledi. 22 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararının devam ettiği öğrenildi.

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