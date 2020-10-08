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FETÖ Örgütünün yeniden yapılanma içerisine girmesine yönelik operasyon: 21 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün yeniden yapılanma içerisine girmesine yönelik Sakarya merkezli 10 ilde yapılan operasyonlar neticesinde haklarında gözaltı kararı alınan 29 şüpheliden 21’i yakalandı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün yenilenme yapılanması içerisine girerek hücre evleri ve öğrenci evleri adı altında faaliyet gösterdikleri, bu evlerden örgüte eleman kazandırdıkları tespit edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün yeniden yapılanma içerisine girmesine yönelik Sakarya merkezli 10 ilde yapılan operasyonlar neticesinde haklarında gözaltı kararı alınan 29 şüpheliden 21’i yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün yenilenme yapılanması içerisine girerek hücre evleri ve öğrenci evleri adı altında faaliyet gösterdikleri, bu evlerden örgüte eleman kazandırdıkları tespit edildi. Örgüt adına maddi çıkar sağlandığı yönünde yapılan tespitler uyarınca Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırma sonucunda tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya merkezli olarak; Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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