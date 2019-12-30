FETÖ ÖSYM’deki soru hırsızlığında 2 casusluk programını kullanmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, Demir’in 2010-2015 yılları arasındaki ÖSYM Başkanlığı döneminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sınav sorularının sızdırıldığı vurgulandı. FETÖ mensuplarının sınav sorularını çalmak için ÖSYM’nin kozmik birimi olarak tanımlanan "Sır Odası"ndaki bilgisayarlara "ProNMS" ve "Lumension" isimli casusluk programlarını kurduğu ve bu şekilde soruların çalındığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Güney, FETÖ’nün ÖSYM yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ÖSYM eski Başkanı Demir hakkında iddianame hazırladı. Demir’in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan da 3 yıl 6 aya kadar olmak üzere 18 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianamede ÖSYM tarafından 2010-2015 yılları arasında yapılan tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, söz konusu yıllarda kurum tarafından düzenlenen sınavların sorularının, soru havuzundan çekilip matbaaya gönderilmek üzere "Sır Cihazı" adı verilen kriptolu hafıza belleğine yüklendiği sırada ÖSYM’nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlar aracılığıyla soruların arka plana kaydedildiği vurgulandı. ÖSYM’deki FETÖ üyelerinin daha sonra bu soruları aldığı ve kendilerinden sorumlu "ÖSYM imamı" Bekir Ş.’ye ulaştırdığı ifade edildi. Bekir Ş.’nin de daha sonra soruları sınava girecek örgüt üyelerine dağıttığı belirtildi. Başsavcılık tarafından soruşturma başlatmasıyla birlikte örgüt mensuplarının ÖSYM’deki bilgisayarlara 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu bildirildi İddianamede, sınav sorularının hazırlanması sürecinde görev alan çoğu kişi hakkında FETÖ’den işlem yapıldığı, bu kişilerin Demir döneminde kurumda işe alındığı veya başka birimlerden Demir’in onayıyla görevlendirildiklerini vurgulandı.

"ÖSYM benim dönemimde mükemmelleşti"

İfadesine yer verilen Demir, söz konusu suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Başkanlığı döneminde ÖSYM’nin mükemmelleştiğini iddia eden Demir, söz konusu ProNMS ve Lumension adlı programların TÜBİTAK’ın onayıyla alındığını söyledi. Demir, kuruma alınacak personeller için ise emniyet istihbarattan bilgi aldıklarını, söz konusu kişiler hakkında olumsuz bir bulgunun bulunmadığını savundu. ÖSYM’nin kendi döneminde kurumsal bir kimliğe kavuştuğunu öne süren Demir, sınav güvenliğine ilişkin ek tedbirler aldıklarını kaydetti.

"Kopyası alınan soruları S.S., bir CD’ye yükleyerek dışarı çıkartıyordu"

İddianamede, ÖSYM’nin Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görevli örgüt mensubu bazı bilişim uzmanlarının itiraflarına da yer verildi. Bilişim Uzmanı M.E.A., ÖSYM’de göreve başladıktan 1 yıl sonra S.S. isimli örgüt üyesinin soruları örgüt üyelerine vermek için sanal sunucu kurma talimatını kendisine verdiğini anlatarak, "Ben de bunun üzerine WSUS isminde bir sanal sunucu kurdum. Bu sistem, sınav sorularının Sır Cihazı’na yüklendiği sırada dosyaların ProNMS aracılığıyla bir kopyasının da WSUS isimli sanal sunucuya atılmasını sağlıyordu. Bu programların yazılımlarını K.K. adlı kişi yapıyordu. Bu kişinin güncelleme sırasında soruların kopyasının alınmasını sağlamak için de güncellemeler yaptığını biliyorum. Kopyası alınan soruları S.S. bir CD’ye yükleyerek dışarı çıkartıyordu. S.S., ÖSYM imamı olan Bekir Ş.’ye bu soruları veriyordu" diye konuştu.

İtirafçı İ.P. ise, "Sınav sorularında son anda yapılan değişiklikler bile örgüt üyelerinin eline geçiyordu. Bu işlemi yapan kişilerin tamamının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurumla ilişiği kesildi. Soruları çalan kişilerin S.S., M.E.A. ve S.S.K. olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi. Demir’in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

