FETÖ Özbekistan'da gazetecilere anlatıldı

"15 Temmuz, Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve sebat sınavıydı. Bu sınavı geçtiğimiz için ülke olarak, halkımızla ve devletimizle gurur duymaktayız." diyen Er, her kesimden ve siyasi görüşten Türk insanının, darbecilere karşı yekvücut olduğunu, tankların önüne çıkarak ve demokratik haklarını talep ederek direndiğini, o gece 251 Türk vatandaşının şehit edildiğini, 2 binden fazla insanın da yaralandığını kaydetti.

15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve liderine sahip çıkan Türk halkının direnişiyle akamete uğrayan darbe girişiminin, üçüncü yıldönümünde olduklarını hatırlatan Er, darbe teşebbüsünün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en kanlı terör eylemi olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Büyükelçi Er, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla büyükelçilik binasında Özbek gazetecilere FETÖ'nün faaliyetleri, amacı ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Özbek gazetecilere 15 Temmuz'a ilişkin video görüntüleri gösterildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, "Kardeş Özbekistan'ın ülkesi ve milletiyle FETÖ ile mücadelede yanımızda olmasından büyük bir onur duyuyoruz." dedi.

Er, FETÖ'ye karşı Özbekistan yönetiminin zamanında kararlı tutum ve gereken önlemleri çok önceden aldığını vurgulayarak, "Zamanında Özbekistan'da da faaliyet göstermeye çalışan FETÖ'yü, Özbekistan yönetimi zamanında fark ederek, bu örgüt mensuplarına karşı kararlı bir tutum göstermiş ve gereken önlemleri çok önceden almıştı." diye konuştu.

Bu kritik zamanda dostların desteğine ve anlayışına ihtiyaç duyduklarını dile getiren Er, "Kardeş Özbekistan'ın ülkesi ve milletiyle FETÖ ile mücadelede yanımızda olmasından büyük bir onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Er, halen küresel boyutta iktidar ve hakimiyet arzusuna sahip bir örgütle karşı karşıya olduklarını kaydederek, FETÖ'nün dünyada 150'yi aşkın ülkede, okul, sivil toplum ve medya kuruluşları ve şirketleriyle mevcut olduğunu, faaliyet gösterdiği ülkelerin de bu tehdidi tam olarak anlaması için çabalayacaklarını vurguladı.

