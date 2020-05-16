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FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınmıştı! 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 20:12 | Son Güncelleme

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınmıştı! 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Oktay Yaşar'ın 'oktayyasar' kullanıcı adıyla aktif olarak kullanmış olduğu Twitter hesabından 6 Nisan 2015 tarihinde 'Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor', 7 Şubat 2015 tarihinde 'Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış', 3 Şubat 2015 tarihinde 'Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı' şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede; şüpheli Oktay Yaşar'ın, bu ve buna benzer eylemlerini, 'Ankara Kuşu' adlı 'Twitter' hesabından yaptığı paylaşımlarla devam ettirdiği, bu paylaşımlarda FETÖ/PDY'i övdüğü, devlet organlarını ve yöneticilerini küçük düşürerek asılsız haber ve bilgi paylaşımlarında bulunduğu aktarıldı. İddianamede, şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gerek diğer sosyal medya paylaşımları ve kişisel yazışmaları gerek aldırılan HTS raporu çerçevesinde düzenlenen görüşme analizi ile toplanan diğer deliller çerçevesinde, silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açmaya yeter delil bulunmadığı aktarıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, ifadesine yer verilen şüpheli Oktay Yaşar, "Bu zamana kadar herhangi bir terör örgütü içerisinde bulunmadım. Yapmış olduğum sosyal medya paylaşımları da örgüt propagandası gerektirecek durumlar değil. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Ancak şüphelinin birden farklı tarihte zincirleme olarak yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği belirtilerek, hakkında 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)

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