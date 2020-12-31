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  4. FETÖ /PDY üyeliğinden aranan eski komiser annesinin evinde yakalandı

FETÖ /PDY üyeliğinden aranan eski komiser annesinin evinde yakalandı

31.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan annesinin evinin önünde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan M.B, Fetullahçı teröristlerin darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edildi.

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan annesinin evinin önünde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan M.B, Fetullahçı teröristlerin darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edildi. M.B, hakkında açılan FETÖ/PDY davasında da 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri M.B’nin Sakarya’da olduğu istihbaratını aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip sonucunda M.B’yi, annesinin Arifiye’deki evinin önünde yakaladı. M.B, adli makamlara teslim edildi.

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