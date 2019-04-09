FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla eleman almış

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) yapılanması davasında verilen cezalara ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, örgütün, asıl mülakat öncesi gayri resmi mülakat yaparak firmada işe alımları gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan eski PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ile 30 sanığa verilen 3 yıl ile 7 yıl 11 ay arasındaki hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, Korkut'un PETKİM'e genel müdür olmasının ardından şirketin iç yapılanmasının yeniden dizayn edildiği, personel alımlarının Korkut'un "denetim ve olur"undan geçtiği ve işçi alımında çok sıkı tedbirler uygulanmaya başladığı belirtildi. Kararda, tanık Ç.Ö'nün, PETKİM çalışanlarından S.S'nin kendilerine hitaben "Sizleri, PETKİM ve Star Rafinerisine Fetullah Gülen adına işe alıyoruz, şimdilik hiç kimseye hatta eşleriniz dahil kimseye bir şey söylemeyin." diye tembihte bulunduğu şeklindeki ifadeleri dikkati çekti.

PETKİM'de işe alımlar öncesi FETÖ tarafından belirlenen örgüt mensubu adaylarının süreç için hazırlandıkları kaydedilen kararda, bu kişilerin, asıl mülakat öncesinde gayri resmi olarak örgütün mülakatından geçirildikleri vurgulandı. - "Örgütteki konuma göre fabrikaya yerleştiriyorlardı" Kararda, Tanık M.K'nin, "PETKİM ve Star Rafinerisine işçi alımından önce Aliağa, Kınık, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde bulunan cemaat evlerinde mülakat yaptıkları kişilerden birtakım sözler aldılar. İşe alınan personel örgütteki konumuna göre gruplar halinde fabrikalara yerleştiriyorlardı." ifadelerine yer verildi. Tanık E.C'nin de örgütün mülakatlarına ilişkin, "PETKİM'in yapacağı asıl mülakatta neler yapacağımız ve nasıl davranmamız gerektiğini anlattılar. 'Mülakatta örgüt mensupları dışında üyeler var. Zaman gazetesi aboneliğiniz konusunda bilgi vermeyin. Okuduğunuz kitaplardan bahsetmeyin ve aşırı dikkat çekmeyin.' gibi uyarılarda bulundular." ifadesi de gerekçeli kararda yer aldı. Korkut'un, ihalelere, kurallara uygun olmayacak şekilde müdahale ettiğine dikkati çekilen kararda, bu süreçte FETÖ'ye müzahir firmalara iş verildiği ve böylece terör örgütüne para akışının sağlandığı anlatıldı.