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FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla eleman almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan eski PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ile 30 sanığa verilen 3 yıl ile 7 yıl 11 ay arasındaki hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı - Gerekçeli kararda, PETKİM'de işe alımlar öncesi FETÖ tarafından belirlenen örgüt mensubu adayların, asıl mülakat öncesinde gayri resmi olarak örgütün mülakatından geçirildiklerine dikkati çekildi - Tanık M.K'nin ifadesinden: - "PETKİM ve Star Rafinerisine işçi alımından önce Aliağa, Kınık, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde bulunan cemaat evlerinde mülakat yaptıkları kişilerden birtakım sözler aldılar. İşe alınan personel, örgütteki konumuna göre gruplar halinde fabrikalara yerleştiriyorlardı"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) yapılanması davasında verilen cezalara ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, örgütün, asıl mülakat öncesi gayri resmi mülakat yaparak firmada işe alımları gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan eski PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ile 30 sanığa verilen 3 yıl ile 7 yıl 11 ay arasındaki hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda, Korkut'un PETKİM'e genel müdür olmasının ardından şirketin iç yapılanmasının yeniden dizayn edildiği, personel alımlarının Korkut'un "denetim ve olur"undan geçtiği ve işçi alımında çok sıkı tedbirler uygulanmaya başladığı belirtildi.

Kararda, tanık Ç.Ö'nün, PETKİM çalışanlarından S.S'nin kendilerine hitaben "Sizleri, PETKİM ve Star Rafinerisine Fetullah Gülen adına işe alıyoruz, şimdilik hiç kimseye hatta eşleriniz dahil kimseye bir şey söylemeyin." diye tembihte bulunduğu şeklindeki ifadeleri dikkati çekti.

PETKİM'de işe alımlar öncesi FETÖ tarafından belirlenen örgüt mensubu adaylarının süreç için hazırlandıkları kaydedilen kararda, bu kişilerin, asıl mülakat öncesinde gayri resmi olarak örgütün mülakatından geçirildikleri vurgulandı.

- "Örgütteki konuma göre fabrikaya yerleştiriyorlardı"

Kararda, Tanık M.K'nin, "PETKİM ve Star Rafinerisine işçi alımından önce Aliağa, Kınık, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde bulunan cemaat evlerinde mülakat yaptıkları kişilerden birtakım sözler aldılar. İşe alınan personel örgütteki konumuna göre gruplar halinde fabrikalara yerleştiriyorlardı." ifadelerine yer verildi.

Tanık E.C'nin de örgütün mülakatlarına ilişkin, "PETKİM'in yapacağı asıl mülakatta neler yapacağımız ve nasıl davranmamız gerektiğini anlattılar. 'Mülakatta örgüt mensupları dışında üyeler var. Zaman gazetesi aboneliğiniz konusunda bilgi vermeyin. Okuduğunuz kitaplardan bahsetmeyin ve aşırı dikkat çekmeyin.' gibi uyarılarda bulundular." ifadesi de gerekçeli kararda yer aldı.

Korkut'un, ihalelere, kurallara uygun olmayacak şekilde müdahale ettiğine dikkati çekilen kararda, bu süreçte FETÖ'ye müzahir firmalara iş verildiği ve böylece terör örgütüne para akışının sağlandığı anlatıldı.

- "HDP'ye oy vermemizi istediler"

Gerekçeli karara, PETKİM çalışanı tanık Y.K'nin ifadeleri de yansıdı.

PETKİM'e işe alım sürecinden bahseden tanık Y.K, sanık Yasin Atak'ın kendisini 2013 yılında Zaman gazetesine abone yaptığı, inşaat halindeki öğrenci yurdu için 3 bin lira istediği ancak vermeyince kendisine tavır aldığını ileri sürdü.

Örgüte para vermeyince çalışma şartları daha ağır olan asit bölümüne gönderildiğini iddia eden Y.K, şu bilgileri verdi:

"PETKİM AŞ'nin abisi olarak Yasin Atak'ı biliyorum. Benimle birlikte 2013 yılında işe giren arkadaşlarla bir öğrenci yurdunda planlanan sohbet toplantılarına gidiyorduk. O dönem sohbet eden kişiler bizden HDP'ye oy vermemizi istediler. (2015 genel seçimleri) HDP ve CHP'ye müşahit olarak sandık görevlisi yaptılar. Kişisel bilgilerimi ve evleneceğim bayandaki özellikleri yazıp vermemi istediler."

- Davanın geçmişi

İzmir'de, FETÖ'nün PETKİM'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında firmanın eski genel Müdürü Saadettin Korkut ve 34 şüpheli, 2016'nın temmuz ve ağustos aylarında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonrası şirkette bazı üst düzey yöneticiler istifa etmiş, 200'e yakın çalışan da FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden alınmıştı.

Haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 35 sanıkla ilgili verilen kararda, Korkut'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay, 30 sanığa ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 4 kişi de beraat etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY gerekçeli karar petkim

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