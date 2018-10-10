FETÖ, renk körüne bile subaylık sınavını kazandırmış

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem asker yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, iki eski subayla birlikte hakkında dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep eden eski üsteğmen K.B, örgüt hakkında bilgiler verdi. Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem asker yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski subay hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Örgütün, TSK yapılanmasında gizliliğe son derece önem verdiği kaydedilen iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep eden eski üsteğmen K.B'nin ifadesine yer verildi. K.B, Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümünde okuduğu dönemde örgütün evlerinde kaldığını belirterek, 3. ve 4. sınıfta "ev abiliği" yaptığını, daha sonra da örgütün okuma salonunda çalıştığını aktardı. Mezun olduktan sonra memleketi Adıyaman'a döndüğünü, bir süre sonra da Ankara'da bulunan örgütün mezun sorumlusu "Ali" isimli kişinin kendisini aradığını belirten K.B, şunları anlattı:

"Ali beni arayarak, 'Elinde lisans mezunu bulunmadığını, bu nedenle bana iş bulma konusunda yardımcı olacağını' söyledi. Bu görüşmeden kısa süre sonra da Adıyaman'a geldi. Bana asker, polis olarak ya da diğer devlet kurumlarının birisinde iş bulabileceğini söyledi. Ben de kendisine renk körü olduğumu söyledim. Bana 'bunun bir sorun olmayacağını, kendisinin halledeceğini' söyledi. Benden ders çalışmamı, kendimi geliştirmemi istedi ve tekrar Ankara'ya gitti." K.B, bu görüşmeden yaklaşık bir ay sonra Ankara'da FETÖ’ye ait bir eve yerleştirildiğini kaydederek, "Bu evde hakimlik savcılık, askeri okullar ve polislik sınavlarına hazırlanan 3-4 kişi vardı. Bu ev normal cemaat evi değildi, tamamen üniversitelerden mezun olmuş kişilerin toplandığı, ders çalıştığı, kimsenin birbiriyle fazla konuşmadığı bir evdi." ifadelerini kullandı. - Soruları yanlış yaptığı halde subaylığı kazanmış Örgütün yönlendirmesiyle jandarmanın ve Kara Harp Okulunun 4 sınavına başvurduğuna dikkati çeken K.B, şu bilgileri verdi:

"Örgüt evinde askeri sınavlara hazırlandım. Bu süreçte Ali beni mülakat amaçlı bir yurda götürdü. Yurda giderken bana 'Bu mülakatı geçersen her şey olursun' demişti. Yurtta ABD'den geldiklerini söyleyen bir kurul tarafından mülakat yapıldı. Bu heyet mülakattan başarıyla geçersem sınavları kazanacağımı, aksi takdirde hiçbir sınavı kazanamayacağımı söyledi. Bu kurul 2-3 kişiden oluşuyordu. Türklerden oluşan bir kuruldu. Bu kurulun karşısına çıktığımda bana FETÖ'nün kaç tane kitabını okuduğumu, FETÖ'nün kaç saat vaaz videosunu izlediğimi, kaç tane Risale-i Nur okuduğumu sordular. Eğer subay olmak istiyorsam kendilerine bağlı kalmamı, kendilerinin sözünden çıkmamam gerektiğini söylediler. Ayrıca Fetullah Gülen'in bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendisine bağlı personeli takip ettiğini söylediler. Ben de bu yapının bütün şartlarını kabul ettim." K.B, mülakattan sonra örgüt evinde sınavlara hazırlanmaya devam ettiğini dile getirerek, "Bu yapıya ait bir yurtta bulunan 4 bilgisayarın başına ikişer kişi oturtulduk. Bize Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp 'burada gördüğümüzü, duyduğumuzu kimseye söylemeyeceğim' diye yemin ettirdiler. Bilgisayardan jandarma astsubaylık sınavında çıkacak soruları bir saat kadar ezberlettiler. Ben sınavda soruları ezberlemiş olmama rağmen bilerek yanlış yaptım ve sınavı kazanamadım. Yine aynı dönem girdiğim sınavda soruları bilerek yanlış yapmama rağmen subaylığı kazandım." itirafında bulundu.