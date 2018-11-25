FETÖ, Rusya Büyükelçiliğinin güvenliğini özellikle araştırdı

Kötüce ile Rusya'nın savaş uçağının düşürülmesinin ardından sıkça görüşmeye başladıklarını belirten Akalın, "Görüşmelerde bana sürekli Rusya Federasyonu elçiliğinin güvenliğinin nasıl olduğunu ve ne şekilde sağlandığını soruyordu. Ben de Büyükelçi Andrey Karlov ile alakalı bilgiler verdim. Verdiğim bilgileri evindeki laptopuna işliyordu. Bu bilgilerin nereye gittiğini bilmiyorum" dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin şüphelilerinden Vehbi Kürşad Akalın, şüphelilerden Hüseyin Kötüce ile Rusya'nın savaş uçağının düşürülmesinin ardından sıkça görüşmeye başladıklarını, Kötüce'nin sürekli "elçiliğin güvenliğinin ne şekilde sağlandığını" sorduğunu, kendisinin de bazı bilgileri verdiğini belirtti.

Akalın, Kötüce'nin bir sohbet ortamında kendisine Karlov'un otomobiline koruma aracı eşlik edip etmediğini de sorduğunu öne sürdü.

Kötüce'ye "bilgilerin nerede kullanılacağını" sorduğunu aktaran Akalın, Kötüce'nin, "bu bilgilerin abilerce incelendiği, sadece kendisinden bilgi almadıklarını, bilgilerin bir araya getirildiğini, bu bilgiler sayesinde yol haritası hazırlandığını, abilerin çizilen rota dahilinde politika ürettiklerini" söylediğini ifade etti.

Akalın, 2015 veya 2016'da bir arkadaşının evinde Karlov suikastı şüphelilerinden Cemal Karaata ile Kötüce aracılığıyla tanıştığını savunarak, "Kendisinin abisi olduğunu söyledi. Şahsı 'Sadık' ismiyle tanıdık. Daha sonra ben gerçek isminin Cemal olduğunu öğrendim. Kötüce, şahsın ABD'de yaşadığını, Fetullah Gülen'e oldukça yakın bir kişi olduğunu, kendisiyle birebir görüştüğünü söyledi. Ramazanda birlikte itikafa girdiklerini söylemişti." beyanını verdi.

Karlov suikastı olduğu sırada görevine devam ettiğini, olay sonrasında inceleme başlattıklarını belirten Akalın, "Şahsi görüşüm bu işin içerisinde FETÖ terör örgütü vardır. Ancak bu örgütün işin ne kadar içerisinde olduğunu bilemiyorum. Mevlüt Mert Altıntaş'ın psikolojik sorunları olan bir şahıs olduğunu, örgüt tarafından bu sebeple seçilmiş olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.