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FETÖ sanığı 13 eski polise 6'şar yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY emniyet yapılanması kapsamında tutuksuz yargılanan aralarında komiser yardımcılarının da bulunduğu 13 eski polis, 6 yıl 3 ay ve 6 yıl 10 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY emniyet yapılanması kapsamında tutuksuz yargılanan aralarında komiser yardımcılarının da bulunduğu 13 eski polis, 6 yıl 3 ay ve 6 yıl 10 ay hapis cezalarına çarptırıldı.
Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında komiser yardımcılarının da bulunduğu 23 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Sanık eski polisler, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulunurken, mahkemeye heyeti 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek' suçlarından 8 sanığa 6 yıl 3 ay, 5 sanığa ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanıklardan 9'nun beraatına hükmederken, 1 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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