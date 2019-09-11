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FETÖ sanığı 17 kişinin yargılanmasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 2’si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.Eskişehir 2.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 2’si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında 2’si tutuklu 17 sanık ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık Bayram G.’nin iddianamede geçen, “’Bu zamana kadar örgüte dair bildiklerimi anlatmak için sürekli yol aradım, ama bulamadım. Çalışmış olduğum kurumda neredeyse her gün FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla birçok meslektaşım alınıyor. Örgütün hala askeriyede aktif olduğunu düşünüyorum. Çevremdeki insanlara güvenmiyorum. Sonuçta bu işlerden kaçışın olmayacağını düşünerek bir cesaretle tüm bildiklerimi size anlatmak için kendi rızamla geldim’ ifadesinde bulunmuşsun, savunman nedir?” cümleleri üzerine suçsuz olduğunu ve kandırıldığını söyleyerek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın da tahliyesine karar verirken, duruşmayı 11 Aralık’a erteledi.

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