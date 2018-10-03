FETÖ sanığı 4 iş adamına tahliye

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan, 20'si tutuklu, 68 sanıklı davada ara karar açıklandı, 4 iş adamı tahliye edildi.
Denizli 2'nci Ağır Ceza Makemesi'ndeki davanın duruşmasında sanıklar, Cumhuriyet savcısının daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını belirtip, beraatlarini istedi.
Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararını açıkladı. Verilen ara kararda, tutuklu iş adamları Habip Yıldız, Hüdai Etiler, Ahmet Kayhan ve Mehmet Ertuğrul tahliye edildi. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 1 Kasım'a ertelendi.
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