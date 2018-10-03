FETÖ sanığı AFAD eski il müdürüne tahliye

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan AFAD İl eski Müdürü Mehmet Oral, hakim karşısına çıkarıldığı ilk duruşmada adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Burdur AFAD İl Müdürü olarak görev yaparken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2016 yılının Kasım ayında tutuklanan Mehmet Oral, 21 Ocak 2017'de serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'emniyetten sorumlu mahrem imamlar' soruşturması kapsamında Mehmet Oral, bu kişilerden olduğu suçlamasıyla geçen yılın Mayıs ayında yeniden tutuklandı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanık Mehmet Oral, çok ağır suçlamayla yargılandığını söyledi. Oral, "Hükümetle beraber hareket eden bir insan, vatan hainliğiyle nasıl suçlanabilir? Ben bu yapının içinde olmadım. Gönül bağım olmadı. Devletimle hareket ettim" dedi. Mahkeme heyeti, Mehmet Oral'ın adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine karar verdi.

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