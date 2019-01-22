FETÖ sanığı AK Parti eski ilçe başkanı hakim karşısında

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de AK Parti Bünyan eski İlçe Başkanı Savaş G.'nin, 'FETÖ/PDY üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Savaş G., kendisini ihbar eden M.H. ile aralarında husumet bulunduğunu iddia ederek, suçlamayı kabul etmedi. Sanık, "İhbarcı M.H. ile husumetli durumdayız. M.H.'nin üvey kardeşi S.E., belediyede başkan yardımcısıydı. M.H. de belediye seçimlerinde belediye başkan aday adayıydı. Aramızda seçimler yüzünden husumet oluştu" dedi.

Örgüte ait yurtta müdür olarak görev yaptığı iddialarına da cevap veren Savaş G., "Yurt müdürlüğünü kağıt üstünde yaptım. 2013 yılında da istifa ettim. Örgüt üyesi değilim. Suçsuzum. İhbarcıların iddialarını kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Tanıklardan M.Ç. de "Sanık, 2014'ün ilk yönetim kurulu toplantısında Zaman Gazetesi'ni yırtıp, 'Bundan sonra bu gazete alınmayacak, Sabah Gazetesi alınacak' dedi. 15 Temmuz gecesi de beni aradı ve halkın sokağa çıkıp demokrasiye sahip çıkacağını söyledi" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

