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FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 18:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Armağan S., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Armağan S., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Armağan S. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden FETÖ şüphelisi astsubay beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Armağan S.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci göz önüne alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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