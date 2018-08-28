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FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen astsubay Özkan Acar, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen astsubay Özkan Acar, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Özkan Acar ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden ihraç edilmiş astsubay Acar, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Özkan Acar'ı, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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