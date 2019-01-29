FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan eski astsubay İsmail Ş., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan, astsubaylıktan ihraç İsmail Ş., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık İsmail Ş. savunmasında, ankesörlü veya sabit hatlardan arandığını hatırlamadığını ileri sürerek, "Olayın üzerinden 6-7 yıl geçmiş, arandığımı ya da konuştuğumu hatırlamıyorum. Hayatım boyunca bu hain örgütle irtibatım olmadı. Vatansever bir Türk askeriyim. FETÖ damgası ile anılmak istemiyorum. Masum bir insan olarak, adaletinize güveniyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmail Ş.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

