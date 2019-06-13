FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Kürşat D., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Kürşat D. hazır bulundu. Kontürlü telefondan ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Kürşat D., "Beş yıldır bu mesleği yapıyorum. Üniformamı kirletmedim. Örgütle bağlantım yok" dedi. Mahkeme, Kürşat D.'yi 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay sürecini gözönüne alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

