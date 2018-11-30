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FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütsel amaçlı ardışık olarak arandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç astsubay Akın B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütsel amaçlı ardışık olarak arandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç astsubay Akın B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık astsubay Akın B. ile avukatı hazır bulundu. Ankesörlü ve sabit hatlardan örgüt tarafından arandığı iddiasıyla, 'örgüt üyeliği' suçundan hakkında dava açılan FETÖ sanığı astsubay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 6 yıldır görev yaptığını belirterek, "6 yıl depo astsubayı oldum. FETÖ’cü olsam etkin bir görev verilir ya da birimde çalıştırılırdım. Suçsuzum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Akın B.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin ve hakkında uygulanan adli kontrol kararlarının devamına karar verdi.

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