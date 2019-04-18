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FETÖ sanığı astsubaylara hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan ardışık görüştükleri iddiasıyla yargılanan 2 eski astsubaya 7 yıl 6'şar ay, bir muvazzaf astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2 eski astsubay 7 yıl 6'şar ay, bir muvazzaf astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü celsesinde tutuksuz sanık astsubay Cengiz Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem yapılanmasında öğretmen konumunda olan kişilerle sabit hatlardan ardışık arama yaparak görüştüğü iddiasını kabul etmeyen Yılmaz, bu yapıyla hiçbir bağının olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda ise tutuklu eski astsubaylar Hüseyin Kara ve İlyas Karaca, örgütün "mahrem imamları" ile ardışık görüştükleri iddiasını kabul etmedi.

Örgüt üyeliği suçlamasını da reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kara ve Karaca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.

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astsubay FETÖ sanıkları hapis cezası Kayseri

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