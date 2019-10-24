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FETÖ sanığı avukatlar hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Adana'da örgütün hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları iddia edilen 3 avukatın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen 3 avukat, hakim karşısına çıktı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.S.P, B.G. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.T, örgüt içerisinde "sohbet imamlığı" yaptığını ve huzurda bulunan sanıklardan B.G'yi tanıdığını söyledi.

Örgütün hukuk biriminde yer alan öğrencilerle ilgilendiğini belirten tanık H.T, ''Sanık B.G'ye altı defa sohbet verdim. Sohbet toplantılarımız dört kişilik gruplardan oluşuyordu. Bu toplantılar ayda bir defa olmak üzere düzenli yapılarak örgüt elebaşına ait kitaplar okunuyordu. Sohbetlerde uygun görülen öğrenciler FETÖ'nün hakim-savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu çalışma evine alınıyordu.'' ifadesini kullandı.

B.G. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Tanık ifadesi gerçek değildir. Beraatimi talep ederim.'' dedi.

Sanık Y.S.P. de üniversite öğrenciliği döneminde örgüte ait evlerde kaldığını ve etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarını içerir ifadesinin dosyada bulunduğunu belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Erteleme FETÖ/PDY davası tanık ifadesi tutuksuz sanıklar

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