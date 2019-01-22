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FETÖ sanığı Bank Asya şube müdürüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgüte müzahir olan ve TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın Elbistan şube müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgüte müzahir olan ve TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın Elbistan şube müdürü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Ümit Boyraz ve avukatları katıldı.

Sanık Boyraz savunmasında, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Boyraz'ın örgüt elebaşının talimatının ardından banka hesabına yüklü miktarda para yatırdığını, FETÖ/PDY'nin finansal organı olan bankada çalıştığını, 17/25 Aralık sürecinden sonra kapatılan Elbistan Sanayici ve İş Adamları Derneğine üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye etti.

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