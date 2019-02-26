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FETÖ sanığı: 'Bizim bayanlarla evlenirsiniz' diyerek kandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Harp Okulu eski öğrencisi Burak K., "Ağabeyler bize, 'Askeri okuldan mezun olunca, bizim bayanlarla mutlu ve mesut evlenirsiniz' diyorlardı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Harp Okulu eski öğrencisi Burak K., "Ağabeyler bize, 'Askeri okuldan mezun olunca, bizim bayanlarla mutlu ve mesut evlenirsiniz' diyorlardı. Bizi böyle kandırdılar" dedi. Sanığa, 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan Burak K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Burak K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek ,''Lisede okurken, toplandığımız evlerdeki ağabeyler bize Kur'an-ı Kerim okuturlardı, bazen de onlar okur, biz dinlerdik. Bu toplantılarda daha sonra askeri okulların sınavlarına hazırlanırdık. Ağabeyler bize, 'askeri okuldan mezun olunca, bizim bayanlarla mutlu ve mesut evlenirsiniz' diyorlardı. Bizi böyle kandırdılar. 17-25 Aralık'tan sonra bu örgütle olan tüm bağlarımı kestim'' dedi.
Mahkeme heyeti sanık Burak K.'ye, 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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