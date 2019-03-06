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FETÖ sanığı çifte hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

"Terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan çiften koca 10 yıl 6 ay, karısı ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 10 yıl 6 ay, diğerine ise 9 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Enes Uzan ile eşi Özlem Uzan katıldı.

Enes Uzan, savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Özlem Uzan da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla Enes Uzan'a 10 yıl 6 ay, Özlem Uzan'a ise 9 yıl hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ FETÖ/PDY KASTAMONU

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