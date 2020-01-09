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  4. FETÖ sanığı çifte hapis cezası

FETÖ sanığı çifte hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Yıldırım B., 8 yıl 9 ay, örgüte ait kapatılan okullarda müdür olarak çalıştığı iddia edilen eşi Nesrin B. ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Yıldırım B., 8 yıl 9 ay, örgüte ait kapatılan okullarda müdür olarak çalıştığı iddia edilen eşi Nesrin B. ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu Yıldırım B., ile eşi Nesrin B., hazır bulundu. Örgütün sözde üniversitedeki öğrencilerden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan Yıldırım B. ile kapatılan örgüte ait okullarda müdür olarak görev yaptığı iddia edilen Nesrin B., üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yıldırım B.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, eşi Nesrin B.'yi de aynı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 2 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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