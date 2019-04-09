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FETÖ sanığı çiftin yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:30 | Son Güncelleme

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında sözde "zümre başkanı" olduğu iddia edilen sanık ile eşinin yargılandığı davanın duruşması görüldü

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasına ilişkin davada sözde "zümre başkanı" olduğu öne sürülen sanık ile eşinin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatı Kadriye Çadırcı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Erol Arslan, Çorum L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan eşi Yasemin Arslan ise duruşmaya katılmadı.

Geçen celse avukatı olmadığı için savunma yapmayan Erol Arslan savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hakkındaki iddiaların iddianamede "yöneticilik" olarak değerlendirildiğini aktaran Arslan, "Yöneticilik iddiası çok ağır ithamdır. Bu şekildeki suçlamaların hiçbir hukuki temeli yoktur. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri benzer suçlarda açıkçası 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan karar vermiştir. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların haklarındaki suçları işledikleri sabit olduğundan her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı ayrıca Erol Arslan hakkındaki suçun vasıf ve mahiyeti ve suçun katalog suçlardan olmasından dolayı hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Arslan ve avukatı Çadırcı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek amacıyla süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlığı yapabilmeleri amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erol Arslan'ın uzun yıllar örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığı belirtiliyor.

Arslan'ın örgütte önce eğitim yapılanması içinde yer aldığı, bölge talebe mesulü olarak görev yaptığı, öğrencilerin örgütün emniyet-asker yapılanmalarına girmeleri için eylemlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede, eğitim yapılanmasındayken "Eyüp" kod adını kullandığı, "Artvin il eğitim danışmanı" statüsüne yükseltildiği, daha sonra da "emniyet mahrem yapılanması"nda görevlendirildiği yer alıyor.

İddianamede, sanık Arslan'ın örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sözde "zümre başkanı" statüsünde görev aldığı, emniyet personeli ile ilgilendiği, himmet ve bilgi topladığı, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında "Sadık" kod adını ve ByLock'u kullandığı, programı örgüt üyelerinin cihazlarına da yüklediği, program üzerinden örgütsel iletişim sağladığı kaydediliyor.

Sanık Yasemin Arslan'ın örgütün eğitim yapılanmasında görev aldığı, birçok kişinin cihazına ByLock yüklediği, eşiyle örgütte tayin edildiği, diğer sanıkla katalog evliliği yaptığının değerlendirildiği, kod adı kullandığı anlatılan iddianamede, haklarındaki yakalama kararına rağmen uzun süre saklanan sanıkların operasyonla yakalandıklarına yer veriliyor.

İddianamede, sanıklardan Erol Arslan'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, eşi Yasemin Arslan'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çift dava Erzurum FETÖ

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