FETÖ sanığı çiftin yargılanmasına devam edildi

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasına ilişkin davada sözde "zümre başkanı" olduğu öne sürülen sanık ile eşinin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatı Kadriye Çadırcı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Erol Arslan, Çorum L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan eşi Yasemin Arslan ise duruşmaya katılmadı.

Geçen celse avukatı olmadığı için savunma yapmayan Erol Arslan savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hakkındaki iddiaların iddianamede "yöneticilik" olarak değerlendirildiğini aktaran Arslan, "Yöneticilik iddiası çok ağır ithamdır. Bu şekildeki suçlamaların hiçbir hukuki temeli yoktur. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri benzer suçlarda açıkçası 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan karar vermiştir. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların haklarındaki suçları işledikleri sabit olduğundan her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.