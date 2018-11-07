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FETÖ sanığı Develi eski Belediye Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Develi Belediye eski Başkanı Recep Özkan, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı Develi eski Belediye Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Develi Belediye eski Başkanı Recep Özkan, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada, 4 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, 2 sanık ise beraat etti.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Develi Belediye eski Başkanı Recep Özkan ile Fatih D., Mustafa Ç., Mustafa K., Nuh K. ve Kozan K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mikdat H. ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.
Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Recep Özkan, "Ülkesi için canını seve seve verecek bir ailenin evladıyım. 15 Temmuz gecesi oğlum A.E.Ö. ile birlikte meydanlara çıktım. Örgüte ait okul, yurt yaptırmadım. Kimseyi yönlendirmedim. Örgüt tarafından düzenlenen organizasyonlara sponsor olmadım. AK Parti'den 2 dönem Belediye Başkanlığı yaptım. Yaşadıklarım siyasi kumpas ve komplodan ibarettir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuksuz sanıklardan Mikdat H. ve Kozan K.'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay; Recep Özkan ve Nuh K.'ye de aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay; Fatih D.'ye ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıklar Mustafa Ç. ve Mustafa K.'nin ise delil yetersizliğinden beraatlarine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların istinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak tutuksuzluk hallerinin devamına karar verdi.
SAVCI 5 YILDAN 15 YILA HAPSİNİ İSTEMİŞTİ
Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasında, aralarında Develi Belediyesi'nin eski başkanı Recep Özkan'ın da bulunduğu tutuksuz 6 sanığın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istemişti. Duruşma savcısı, tutuksuz sanık Mustafa K. hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etmişti.

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